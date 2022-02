Plein soleil pour ce dimanche

Mardi, on attend l’arrivée d’une zone de pluie faible à modérée par l’ouest du pays, mais elle se heurtera aux hautes pressions et elle n’ira pas plus loin qu’un axe passant par Tournai, Bruxelles et Hasselt. Ailleurs le ciel sera voilé, d’aspect laiteux. Cette perturbation s’accompagnera d’une légère baisse des températures, qui ne dépasseront plus 7 à 10°C l’après-midi.

Retour d’un temps sec partout pour mercredi. Le ciel sera partagé entre de belles éclaircies et des passages nuageux avec des maxima de 8 à 10°C.