Plein soleil ce lundi

L’amélioration qui s’est mise en place depuis samedi se poursuit ce lundi sur notre pays avec à nouveau un ciel bien dégagé pour toute la journée. Le soleil devrait donc ramener des températures agréables après un réveil au froid comme ces derniers jours. Vers 5h, on notait 1 à 2°C sur le centre et l’ouest, par contre, -1 à -5°C sur le sud et l’est de nos régions.