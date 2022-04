Plein soleil ce dimanche

Mardi, le ciel s’ennuagera davantage : éclaircie et passage nuageux avec parfois une averse localisée. Une évolution orageuse devrait concerner la partie Est et centrale du pays. Plus sec et lumineux ailleurs. Douceur en léger recul par rapport à ce long week-end.

Mercredi, nuageux après peut-être encore quelques gouttes l’humidité devrait finalement s’effacer au profit de belles éclaircies dans une ambiance toujours douce.

Ciel restant variable pour la fin de semaine mais on devrait garder un temps complètement sec et finalement assez lumineux.