"Plein la gueule", une comédie dramatique avec Burt Reynolds, l’icône pré-queer

À l’occasion de la diffusion du film Plein la gueule (The Longest Yard) ce mercredi 10 mai à 20h40 sur La Trois, Rudy Léonet et Hugues Dayez nous présentent ce long-métrage dans Classic Ciné. Sorti en 1974 et réalisé par Robert Aldrich, Plein la gueule a connu un grand succès et a même fait l’objet de deux remakes !