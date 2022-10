"Please touch the artwork" le puzzle game relaxant et belge qui vous invite à réinventer Mondrian

Développeur et codeur de jeux vidéo pour de grands studios de jeu vidéo tels que IO Interactive pour la série "Hitman", Thomas Meynen aka Waterzooi, également professeur à la LUCA School of Arts, a souhaité donner un sentiment d’interdit, en invitant à s’approprier les œuvres du génie abstrait. L’idée, Meynen l’a trouvé durant une nuit blanche alors qu’il lisait "What are you looking at ?", livre de Will Gompertz, qui questionne les idées reçues sur l’art moderne. Braver les règles et l’interdit, c’est bien ce que propose cette petite pépite.

Le Belge commence alors l’élaboration du jeu qui associe savamment la réflexion à la relaxation, avec ses couleurs travaillées garantissant une expérience utilisateur enrichissante. Ici, pas de pub, pas de grigri marketing. Le gameplay du jeu se veut avant tout apaisant. En se mettant dans la peau de l’artiste, l’utilisateur parcourt l’œuvre iconique du peintre batave en reliant différents tracés de couleur respectant l’imaginaire de ce dernier. Le doigt remplace le pinceau, la logique se laisse guider par la créativité.

Depuis sa sortie, le jeu a d’ailleurs bénéficié de nombreux prix et sélections à travers le monde du digital, dont notamment une entrée dans la sélection des Best Games So Far de The Guardian.

Justement, on vous invite à toucher ou cliquer sur l’écran pour lancer la vidéo explicative du jeu par le développeur himself :