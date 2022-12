Plazacore : l’inspiration mode tout droit sortie d’un épisode de "Gossip Girl".

Niché sur la chicissime Cinquième Avenue, avec en prime une vue spectaculaire sur Central Park, le Plaza Hotel de New York compte parmi les établissements les plus célèbres de la ville. Non content d’avoir accueilli – et d’accueillir encore – tout le gratin de la haute, il peut désormais (aussi) se targuer d’avoir donné naissance à une inspiration mode : le "Plazacore", qui tire sa source dans le dressing même des clients les plus prestigieux de l’hôtel, qu’ils soient réels ou fictifs.

Car pour vous donner une idée, la tendance "Plazacore" pourrait tenir en un nom : Blair Cornelia Waldorf, l’une des deux héroïnes principales de la série à succès "Gossip Girl" (version originale), dont les tenues étaient scrutées à la loupe à chaque épisode de la fin des années 2000 au début des années 2010.

Serre-tête, tweed, perles, chaussettes montantes, chemise à jabot, ballerines, mocassins à talon, jupe plissée ou robe babydoll…

C’est toute la panoplie du look preppy, auquel se substitue parfois un style plus princier, indissociable de Miss Waldorf, qui fait aujourd’hui des émules aux quatre coins du monde, avec l’inspiration "Plazacore".