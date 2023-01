PlayStation VR 2 : voici les jeux disponibles au lancement

Les mises à jour gratuites

Gran Turismo 7

Resident Evil Village

No Man’s Sky

NFL Pro Era

Puzzling Places

Synth Riders

Les jeux PSVR 1 qui seront compatibles avec le PSVR 2

Creed Rise to Glory: Championship Edition

Rez Infinite

Tetris Effect

Thumper

Vacation Simulator

Et tout le reste

Altair Breaker

After the Fall

Before Your Eyes

Cities VR – Enhanced Edition

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Job Simulator

Jurassic World Aftermath Collection

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

Moss and Moss: Book 2 Remaster

Pavlov VR

Song in the Smoke

The Tale of Onogoro

What the Bat

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Zenith: The Last City

D’autres titres, comme Crossfire: Sierra Squad et Hello Neighbor: Search and Rescue, ont été annoncés mais retardés. À noter également que d’autres jeux pourraient s’ajouter dans les semaines à venir. Mais globalement, on se tournera en particulier vers des titres très attendus comme Horizon Call of the Mountain, The Walking Dead: Saints & Sinners, ou encore l’adaptation de Gran Turismo.

On aura l’occasion d’en reparler d’ici là. On vous proposera notamment un test du casque, ainsi que notre avis sur plusieurs jeux de cette liste.