Sur les cinq jeux VR annoncés lors du State of Play diffusé ce jeudi 2 juin, un seul est réellement une nouveauté.

Et il s’agit de Horizon : Call of the Mountain, un titre déjà annoncé en début d’année. Pour autant, ne boudons pas notre plaisir. La bande-annonce partagée par Sony donne furieusement envie, et promet une aventure immersive de haut vol.