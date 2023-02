PlayStation VR 2 : quels jeux utiliser avec le nouveau casque de réalité virtuelle ?

Autre jeu, autre ambiance, avec What the Bat ?, un titre qui, à défaut de vous décrocher la mâchoire avec des graphismes impressionnants, vous fera rire à de nombreuses reprises. Signé par le studio danois Triband, a qui l’on doit le déjà très drôle What the Golf ? (disponible notamment sur Switch et Apple Arcade), What the Bat ? reprend le même concept, à savoir détourner un sport à travers des petites séquences loufoques. Après le golf, place donc au baseball. Ici, vos mains sont remplacées par deux battes. Et si les premiers niveaux sont logiques (frapper dans la balle, et toucher un objectif), on vous promet que ça part très vite en sucette. Le mieux, c’est encore de ne pas essayer de trop en savoir, au risque de gâcher la surprise. Mais la bande-annonce ci-dessous vous donnera déjà un aperçu des idées folles qui ont traversé la tête des développeurs. What the Bat ? n’est certes pas le jeu le plus beau, ou celui qui justifie à lui seul l’achat du PSVR 2, mais qu’est-ce que c’est drôle !