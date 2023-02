PlayStation VR 2 : on a testé le casque de Sony plus cher que la PS5... un craquage ?

Vous l’aurez compris, le PlayStation VR 2 est une réussite, et les jeux disponibles au lancement que nous avons pu tester sont intéressants. Call of the Mountain est depaysant. What the Bat est très drôle. Kayak VR nous a mis une claque. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge nous embarque vraiment dans une galaxie lointaine, très lointaine. Jurassic Park Aftermath nous a fait frissonner. Et la petite souris de Moss nous a une fois de plus charmés (on attend avec impatience le 22 février pour revisiter No Man’s Sky et Resident Evil : Village en VR).

Mais est-ce que tout cela vaut 600 euros (soit 100 euros de plus que la PlayStation 5) ?

Il est difficile de répondre simplement par oui ou par non, car de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Si vous avez les moyens, que la VR ne vous donne pas la nausée, et que vous avez réussi à mettre la main sur une PlayStation 5, alors oui, foncez. Le PSVR 2 sera sans aucun doute à la hauteur de vos attentes. Mais il faut bien reconnaître que cela fait pas mal de conditions à remplir pour justifier l’achat.

Pour tous les autres, on vous conseille de patienter (sauf en cas de nausée : le PSVR 2 ne réglera pas ce problème). Certes, le casque et les manettes sont techniquement impeccables, et les jeux sont au rendez-vous, mais cela ne justifie pas pour l’instant les 600 euros demandés par Sony. De plus, on ne peut pas vraiment dire que les jeux testés sont immanquables. Divertissants, graphiquement réussis, et immersifs, oui. Mais il n’y a pas encore de quoi craquer et se jeter sur le casque pour un des 30 titres disponibles au lancement.

C’est d’ailleurs tout le paradoxe : les bons jeux qui justifieront à eux seuls l’achat du casque n’arriveront que si le PSVR 2 est un succès. Et le casque sera un succès si les joueurs l’achètent. Bref, le problème reste le même que pour le premier modèle. L’équilibre entre le prix de vente et la richesse du catalogue est fragile. En proposant un titre aux allures de jeu triple A comme Call of the Moutain, Sony règle une partie de l’équation. Mais l’avenir du casque se jouera entre vous et votre compte en banque.



(Le PlayStation VR 2 sera disponible le 22 février 2023)