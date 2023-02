PlayStation : toutes les nouveautés Sony ce jeudi soir dans un nouveau State of Play

Le début d’année est chargé du côté de Sony. Après le lancement, ce 22 février, du PSVR 2, l’entreprise continue sur sa lancée et diffusera ce jeudi 23 février 2023 à 22h, heure belge, un nouveau State of Play.

Au programme, un focus logique sur les nouveautés PSVR 2 à venir. Quelques jeux ont déjà été teasés, comme Gorn, Before your Eyes et The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, attendus en mars. Mais Sony pourrait nous surprendre et annoncer de gros titres ou des mises à jour solides, comme celles de Gran Turismo 7, Resident Evil Village et No Man’s Sky.