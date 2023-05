PlayStation Showcase : comment suivre les annonces PlayStation 5 ce soir en direct ?

Du côté des annonces, on croise les doigts pour une éventuelle présentation de Grand Theft Auto 6 (on peut toujours rêver), ou l’annonce d’une nouvelle console portable. Des rumeurs parlent également de la présence d’images pour un remake de Metal Gear Solide 2 et une suite à Ghost of Tsushima.

On en saura plus ce soir, à partir de 22h, heure belge. La conférence sera à suivre sur les réseaux de Sony, ou via la vidéo ci-dessous.