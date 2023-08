PlayStation Portal : pour jouer partout à la PS5… mais chez soi

Avec la popularisation de la Switch, de plus en plus de joueurs ont pris l’habitude de pouvoir jouer aux mêmes jeux sur leur télévision que n’importe où d’autre grâce à la portabilité de la console. Ce qui explique certainement la popularisation des "consoles portables" pour jeux PC, comme le Valve Steamdeck, le Asus ROG Ally ou la Lenovo Legion Go.

Sony a décidé de suivre le mouvement et vient de dévoiler un périphérique qui rendra sa PlayStation 5 "portable". En effet, les guillemets sont de rigueur parce que le PlayStation Portal (initiales PSP, tiens tiens…) vous permettra de jouer à la PS5 partout… tant que vous ne vous éloignez pas trop de votre console. Un appareil "idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent tout simplement jouer à leurs jeux dans une autre pièce", précise le constructeur.