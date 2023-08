PlayStation Portal : pour jouer à la PS5 partout où il y a du Wi-Fi

Avec la popularisation de la Switch, de plus en plus de joueurs ont pris l’habitude de pouvoir jouer aux mêmes jeux sur leur télévision que n’importe où d’autre grâce à la portabilité de la console. Ce qui explique certainement la popularisation des "consoles portables" pour jeux PC, comme le Valve Steamdeck, le Asus ROG Ally ou la Lenovo Legion Go.

Sony a décidé de suivre le mouvement et vient de dévoiler un périphérique qui rendra sa PlayStation 5 "portable". En effet, les guillemets sont de rigueur parce que le PlayStation Portal (initiales PSP, tiens tiens…) vous permettra de jouer à la PS5 partout, mais surtout chez vous. Un appareil "idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent tout simplement jouer à leurs jeux dans une autre pièce", précise le constructeur.

Pas ailleurs? Si, mais Sony concentre sa communication sur une utilisation à domicile. L'entreprise japonaise précise, en petits caractères, qu'un réseau Wi-Fi domestique est l'déal, "car vous avez le contrôle de sa qualité". Si vous avez accès à un bon réseau ailleurs (au minimum 5Mbps, idéalement 15Mbps), vous pouvez aussi utiliser le PlayStation Portal. Au bureau ou dans une maison de vacances par exemple. Par contre, Sony déconseille les réseaux publics, dont "la qualité de la connexion Internet peut échapper à votre contrôle et avoir un impact sur la qualité de votre expérience de jeu".