PlayStation Plus : Sony dévoile l’énorme catalogue de sa nouvelle formule

Ce n’est un secret pour personne : le PlayStation Plus de Sony va passer à la vitesse supérieure le 22 juin prochain. Au programme, trois nouvelles formules, et une longue liste de jeux disponibles selon les abonnements.

Essential, Extra et Premium

Pour rappel, la nouvelle version de l’abonnement de Sony sera déclinée en trois formules : PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium (Deluxe en anglais). Les prix seront respectivement de 8,99 euros; 13,99 euros et 16,99 euros par mois.

L’abonnement “Essential” sera la continuité du PlayStation Plus actuel, avec une sélection de jeux gratuits chaque mois, des réductions sur le PlayStation Store, l’accès au multijoueur en ligne et le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’abonnement “Extra” ajoutera à cela environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5. “Notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers”, explique Sony. Les jeux pourront être téléchargés afin d’en profiter sans connexion.

Enfin, l’abonnement “Premium” ajoutera à l’abonnement Extra pas moins de 340 jeux supplémentaires, issus du catalogue de la PS3, PS2, PS1 et PSP. “Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter”, ajoute Sony.