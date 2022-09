PlayStation Plus Premium : voici la sélection de septembre

Après la sélection Ps Plus classique annoncée hier, Sony a dévoilé les titres réservés aux abonnés Premium et Extra.

Pas moins de 17 jeux seront prochainement disponibles, selon les paliers d’abonnement.

Pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, Sony propose du lourd, à commencer par le très sympathique Deathloop, développé par Arkane Lyon, à qui l’ont doit Dishonored. Assassin’s Creed Origins sera également de la partie, tout comme Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, Chicory: A Colorful Tale, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, Alex Kidd in Miracle World DX, Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive, l’excellent Rayman Legends et le sympathique Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Édition intégrale.