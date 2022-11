PlayStation Plus Premium : voici la sélection de novembre

Du côté des jeux classiques, réservés aux abonnés Premium, la firme nipponne propose également du très bon, à savoir cinq épisodes de Ratchet & Clank sur PS3 :

Ratchet & Clank

Ratchet & Clank: Locked and Loaded

Ratchet & Clank 3

Ratchet: Gladiator

Ratchet & Clank: Opération Destruction

Rappelons enfin que l’offre "Essential" du PS Plus proposera trois titres à l’ensemble des abonnés, et ce depuis le début du mois : LEGO Harry Potter Collection, Nioh 2 et Heavenly Bodies.

De notre côté, on vous conseille tout particulièrement le sublime What Remains of Edith Finch, un jeu narratif qui marquera vos esprits à coup sûr.