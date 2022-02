PlayStation Plus : on en sait plus sur le projet Spartacus

Enfin, l’offre Premium ajouterait à tout cela des titres streamables via le cloud gaming (comme ce que propose l’offre PlayStation Now), ainsi qu’une sélection de titres classiques, issus du catalogue de la PlaySrtation 1, 2 et 3. L’offre Premium proposerait également des essais de jeu, ce qui permettrait d’essayer un titre pendant plusieurs heures. Le tout serait facturé 16 dollars par mois.

Comme l’annonce Jeff Grubb, le projet “Spartactus” est déjà utilisé en interne, ce qui indique un lancement imminent. Sony pourrait organiser un State of Play au mois de mars pour dévoiler ses plans. Rappelons que l’entreprise a fait retirer de la vente les cartes cadeaux PlayStation Now, preuve que quelque chose se trame…