PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveautés du mois de juillet

Dans le reste du catalogue, on retrouvera notamment quelques titres Assassin’s Creed, deux jeux Saint Row, et plusieurs titres pour les plus petits. Voici la liste complète, qui sera disponible dès le 19 juillet :

Assassin’s Creed Unity sur PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag sur PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered sur PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry sur PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection sur PS4

Saints Row IV: Re-Elected sur PS4

Saints Row Gat out of Hell sur PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition sur PS5

L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! sur PS4

Jumanji : Le jeu vidéo sur PS4

La Pat’ Patrouille part en mission ! sur PS4

ReadySet Heroes sur PS4

Enfin, deux jeux du catalogue “classiques” seront réservés aux abonnés PlayStation Plus Premium : No Heroes Allowed! et LocoRoco Midnight Carnival, tous les deux sortis sur PSP.