PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveautés du mois d’août

Quid des classiques ?

On note dans cette liste l’absence de jeux dits “classiques”, c’est-à-dire des titres sortis sur des consoles plus anciennes que la PlayStation 4. Pourtant, le back catalogue de Sony est important et contient des titres cultes qui n’ont pas encore fait leur apparition sur cette refonte du PlayStation Plus.

On espère que la liste du mois de septembre contiendra quelques anciens jeux, afin de satisfaire également les plus nostalgiques d’entre nous.