PlayStation : les jeux PS Plus du mois d’avril sont connus

Les jeux “offerts” par Sony aux abonnés du PlayStation Plus ont fuité pour ce mois d’avril. Au programme, trois jeux, dévoilés comme d’habitude par le site français Dealabs. Voici la sélection, qui devrait être confirmée par Sony très rapidement.

Hood: Outlaws & Legend

Offert sur PlayStation 5 et PlayStation 4

“Écrasés par un gouvernement tyrannique, rebelles et bandits des quatre coins du royaume se battent pour une place parmi les Légendes. Ces gangs rivaux s’affrontent dans une compétition sanglante, pillant les riches pour gagner les faveurs d’un peuple opprimé – ou pour s’en mettre plein les poches.”

Slay the Spire

“Nous avons fusionné jeu de cartes et roguelike pour créer le meilleur jeu de deck-building solo possible. Créez votre deck, rencontrez d'étranges créatures, découvrez des reliques à la puissance colossale et Slay the Spire ! Choisissez vos cartes avec soin ! Découvrez des centaines de cartes à ajouter à votre deck à chaque ascension de la tour. Choisissez les bonnes synergies de cartes pour éliminer efficacement vos ennemis et atteindre le sommet.”

Bob l'Eponge : Bataille pour Bikini Bottom : Réhydraté

“Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Oui ! Sauter à l’élastique en slip ? Oh oui ! Unir vos forces dans le nouveau mode multijoueur ? La bataille commence !”

D’ici là, les jeux du mois de mars sont toujours disponibles, et ce jusqu’au 4 avril. Voici ce que proposait Sony :

Sur PlayStation 4

Ark: Survival Evolved, de Studio Wildcard (2015)

Team Sonic Racing, de Sumo Digital et SEGA (2019)

Sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Ghost of Tsushima: Legends, de Sucker Punch (2020)

Sur PlayStation 5