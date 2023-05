PlayStation : il ne vous reste que quelques heures pour récupérer ces classiques de la PS4

Ce mardi 9 mai 2023, Sony mettra fin à la PlayStation Plus Collection. Cette sélection des meilleurs jeux de la PlayStation 4 était proposée aux abonnés du PS Plus, afin de grossir artificiellement le catalogue de la PlayStation 5 à son lancement.

Alors que la console next-gen fêtera ses trois ans en novembre, Sony a donc décidé de mettre un terme à cette collection. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est encore possible d’ajouter ces titres à votre bibliothèque, et de les conserver, tant que votre abonnement PS Plus est actif.

Pour cela, il suffit de vous rendre dans l’onglet PlayStation Plus de la PS5, puis dans les avantages, et enfin dans la "Collection PS Plus." Il ne vous restera plus qu’à sélectionner les titres que vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque.