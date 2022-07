PlayStation : des clients perdent l’accès à du contenu acheté légalement

En mars 2021, Sony annonçait se retirer du marché de la VOD. Il était donc impossible d’acheter ou de louer du nouveau contenu depuis le PlayStation Store. Mais pour les clients qui ont acheté des films sur la plateforme, la mauvaise nouvelle ne s’arrête pas là.

En effet, l’éditeur japonais va carrément supprimer des contenus déjà achetés. C’est notamment le cas pour les productions Studio Canal. Sony annonce qu’à partir du 31 août 2022, “il ne sera plus possible de visionner votre contenu Studio Canal précédemment acheté et il sera supprimé de votre bibliothèque.” L’annonce a été faite par la branche allemande de Sony, et concerne à la fois les clients allemands et autrichiens. Mais il n’est pas impossible que cette mauvaise nouvelle s’étende au reste du monde.