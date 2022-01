PlayStation : découvrez votre année vidéoludique avec ce récapitulatif 2021

Sony propose aux joueurs de découvrir leurs statistiques de 2021, sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.

Un bonheur pour les fans de statistiques

Nombre total d’heures de jeu, heures jouées en local, pourcentage de jeu sur PlayStation 5 et PlayStation 4, heures jouées en réalité virtuelle et nombre de trophées ajoutés à votre collection : tout y est ou presque, dans ce récapitulatif PlayStation de l’année écoulée.

En vous connectant à votre compte PlayStation Network, vous aurez accès à de nombreuses informations qui vous diront si, oui ou non, vous avez passé trop de temps sur votre console en 2021.

De notre côté, ça donne 26 heures sur The Last of US Part II et 22 heures sur l’excellent Ratchet & Clank : Rift Apart. Un total de 84 heures de jeu, dont 47 sur la PlayStation 5. Et pas moins de 104 nouveaux trophées récoltés (dont un platine pour Ratchet & Clank: Rift Apart, eh ouais).