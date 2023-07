PlayStation annonce la date de sortie de sa nouvelle manette "Access"

De manière générale, l’accessibilité est un thème grandissant dans le secteur du jeu vidéo avec l’arrivée de cérémonies comme les Video Games Accessibility Awards, une cérémonie récompensant les titres les mieux adaptés aux joueurs en situation de handicap. En 2021, par exemple, la simulation de course Forza Horizon 5, développée par Playground Games, a été mise à l’honneur pour avoir été le premier jeu de l’histoire à proposer un support en langue des signes américaine et britannique.

Si la route est encore longue avant que tout soit ne parfait dans le jeu vidéo, on ne peut que se réjouir de pareilles initiatives. Aujourd’hui, la mise en avant de cette accessibilité aux jeux vidéo par les grands studios, éditeurs et constructeurs, se justifie par des motivations éthiques mais également financières. Et comme on le sait trop bien dans une industrie : quand il y a de l’argent à se faire, l’innovation n’est souvent pas très loin derrière…