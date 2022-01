PlayStation 5 : une nouvelle manette en préparation ?

Un concept intriguant nous montre que Sony pourrait repenser la manette DualSense.

Focus sur les joysticks

Selon un brevet partagé par le site Creative Bloq, Sony a imaginé une manette dont les joysticks seraient rétractables, afin de rendre l’objet plus “svelte.” Surtout, cela permettrait de “cacher” les joysticks pour des jeux qui ne les nécessitent pas.

Pour d’autres titres, les joysticks sortiraient de leur espace et s’utiliseraient comme des joysticks classiques. Pour Sony, il s’agit également d’une question de confort. “Les sticks analogiques sont très inconfortables pour l’utilisateur, qui déplace la surface plate ou la zone rugueuse avec la pression de son pouce. Cela peut devenir assez inconfortable après un certain temps en raison de la friction nécessaire entre le pouce de l’utilisateur et la surface”, peut-on lire dans le brevet.

Évidemment, il ne s’agit à l’heure actuelle que d’un brevet. Rien ne nous dit que cette idée verra le jour. Sony a déjà bien du mal à produire suffisamment de PlayStation 5, la question d’une nouvelle manette n’est sans doute pas la priorité pour l’instant.

Mais si l’entreprise dévoile, d’ici quelques années, une PS5 Slim, il ne serait pas impossible qu’une nouvelle version de la DualSense soit fournie.