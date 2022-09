PlayStation 5 : une mise à jour apporte son lot de nouveautés bienvenues

La console next-gen de Sony s’améliore encore avec l’arrivée de nouvelles options, via une mise à jour d’ores et déjà disponible.

Parmi les nouveautés, on notera surtout la présence de la sortie vidéo en 1440p en HDMI, ce qui nécessite évidemment un téléviseur ou un moniteur prenant en charge les résolutions 1440p/60 Hz, 1440p/60 Hz et 120 Hz.

Autre nouveauté : le comparatif de l’audio 3D et stéréo sur un même écran, et l’accès plus simple aux Activités en cours depuis les portails de jeux. Les jeux de votre bibliothèque r enfin être rangés dans des dossiers.