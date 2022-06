Au contraire, Sony miserait sur la personnalisation, avec des sticks interchangeables (de quoi éviter le problème du drift), un grip plus prononcé, des boutons supplémentaires au dos de la manette ou encore des gâchettes paramétrables (en limitant leur course, il serait ainsi possible de gagner en réactivité).

Soit, autant d’options déjà proposées par Microsoft, et ce depuis 2013. Si le pad voit le jour, Sony aura pris son temps, et sera donc attendu au tournant. Toujours selon Tom Henderson, l’annonce pourrait avoir lieu avant la fin du mois. Cette présentation pourrait également coïncider avec l’annonce de la date de sortie du très attendu God of War Ragnarok.