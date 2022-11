PlayStation 5 : une déclinaison “slim” en 2023 ?

La rumeur d’une version amincie de la PlayStation 5 de Sony refait surface. Après le bricolage d’un astucieux Youtubeur, Sony pourrait dévoiler cette nouvelle version dès l’année prochaine.

Selon le site The Leak, relayé par Tom Henderson du site Insider Gaming, le constructeur envisagerait une sortie en septembre 2023. Ce nouveau modèle, disposant d’un nouveau châssis et d’un lecteur amovible, permettrait d’alléger la console qui, il faut bien le reconnaître, est particulièrement massive.

Celle-ci serait surtout plus simple à fabriquer et à transporter pour Sony. Avec ce nouveau look, le constructeur pourrait également faire l’impasse sur le socle et les panneaux latéraux amovibles. Toujours selon Henderson, Sony envisagerait de livrer 30 millions d’unités en 2023, dont 18,5 millions de cette nouvelle déclinaison.