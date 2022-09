PlayStation 5 : un nouveau modèle avec lecteur Blu-ray détachable en préparation

“Nos sources ont laissé entendre que bien que le nouveau lecteur de disque détachable soit portable, il ne ruinera pas l'esthétique de la console et s'y fixera sans avoir l'air externe, ce qui signifie probablement que la nouvelle PlayStation 5 ressemblera au modèle existant”, peut-on lire sur le nouveau site de Tom Henderson.

Le journaliste précise malgré tout que la nouvelle console pourrait être plus fine et plus légère. Dernière information apportée par Insider Gaming : Sony prévoit la production de pas moins de 18,5 millions d’unités de cette nouvelle console.