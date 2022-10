PlayStation 5 : un hacker a réussi à pirater la console

Évidemment, les fabricants de consoles sont totalement opposé au jailbreaking de leurs appareils et ont l'habitude de devoir réagir à ce genre de problèmes. On pense notamment à la guerre qu'Apple a mené (et continue de mener) face aux attaques incessantes contre le système d'exploitation à la pomme. L'expérience à l'air de le prouver :au plus un environnement enferme ses utilisateurs, au plus ils auront envie de s'en libérer...

Et puis rappelons le, si certains pirates affirment que le jailbreak leur permet de personnaliser leur console, le plus souvent c'est surtout le moyen de télécharger des jeux piratés. Soit un sérieux manque à gagner pour Sony et les éditeurs de jeux.

On attend donc la réponse officielle de Sony, ou une version plus aboutie du hack de SpecterDev.