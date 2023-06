PlayStation 5 : Sony se lance enfin dans le streaming de jeux PS5

"Nous pensons qu’il est important pour les membres Premium d’être capable de profiter d’autant de jeux que possible via le streaming dans le cloud. Tandis que de plus en plus de jeux continuent de sortir sur la console PS5, nous avons hâte d’ajouter la possibilité de streamer dans le cloud des titres PS5 en plus des titres PS3, PS4, et classiques qui sont déjà disponibles au streaming pour les membres Premium", poursuit Sony.

Au-delà du "cadeau" fait aux abonnés Premium, difficile de ne pas y voir une bonne manière de justifier l’achat de la future console portable PlayStation, qui sera limitée au streaming (avec la présence de la PS5 sur le même réseau Wi-Fi). Sony n’a pas encore dévoilé la liste des titres compatibles, ni de date de lancement. Mais à l’heure actuelle, Microsoft a toujours une longueur d’avance avec son Game Pass, bien plus intéressant.