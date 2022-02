PlayStation 5 : Sony n’arrive toujours pas à répondre à la demande

Sony a partagé ses résultats financiers du dernier trimestre 2021. Mais malgré le chiffre d’affaire record, l’entreprise peine toujours à produire la PlayStation 5.

La next-gen fait moins bien que la PS4

Alors qu’au mois de juillet 2021, la PS5 s’était écoulé à 10 millions d’exemplaires (et ce plus vite que les autres consoles de Sony), les ventes ont fortement ralenti en fin d’année. Entre octobre et décembre 2021, Sony n’a pu produire que 3,9 millions de PlayStation 5, contre 6,4 millions de PlayStation 4 au même stade de son existence.

La PS5 fait donc moins bien que la PS4 sur la même période, avec 17,3 millions de consoles contres 20,4 millions, respectivement. Les objectifs de l’entreprise sont logiquement revu à la baisse. Sony espère désormais atteindre les 19,3 millions de PS5 avant le 31 mars 2022, contre 22,6 millions auparavant.

Le PlayStation Plus reste un succès

L’abonnement compte 48 millions d’abonnés, soit une progression de 600 000 nouveaux venus en un an. Une bonne nouvelle pour l’entreprise, qui enregistre malgré tout une diminution du nombre d’utilisateurs actifs (de 114 à 111 millions) et du temps de jeu (on note une baisse de 20%).

Enfin, du côté des jeux, Sony a écoulé 92,7 millions de titres PS4 et PS5 entre octobre et décembre 2021, contre 104,2 millions en 2020 à la même époque. À noter que 62% des jeux vendus ont été achetés sur le PlayStation Store, contre 53% il y a un an.

Résultat, Sony Interactive Entertainment annonce un chiffre d’affaires en baisse mais enregistre des bénéfices à la hausse, avec pas moins de 718,3 millions d’euros. Sur l’année 2021, le chiffre d’affaires de la branche atteint la somme record de 22 milliards d’euros.