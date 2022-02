PlayStation 5 : Sony facilite le partage de captures d’écran

Quinze mois après sa sortie, la PlayStation 5 continue de recevoir des options évidentes qui auraient dû être présentes dès le début. Comme le partage de capture d’écran via un smartphone.

C’est désormais possible, du moins pour les utilisateurs américains, japonais et canadiens, grâce à une mise à jour de l’application PS App. Concrètement, la PlayStation uploadera vos captures d’écran (photos et vidéos) dans le cloud, et l’application prendra le relais pour faciliter leur partage sur divers réseaux sociaux.