PlayStation 5 : placer la console à la verticale serait dangereux, mais Sony se veut rassurant

Mais qu’en est-il réellement ? S’il est vrai que certaines consoles ont été endommagées suite à la rupture du joint d’étanchéité (comme on peut le voir sur différents forums ou dans la vidéo ci-dessus), le problème est loin d’être généralisé. Il se pourrait donc que seules les premières consoles sorties des chaînes d’assemblage de Sony soient concernées. Ou qu’il s’agit tout simplement d’un problème de fabrication concernant une poignée d’unités.

Quoi qu’il en soit, Sony ne communique pas à ce sujet pour l’instant. Mais l’entreprise maintient qu’il n’est pas dangereux de placer la console verticalement. Et quand on sait que plus de 30 millions de PlayStation 5 ont déjà été vendus, sans que ce problème fasse parler de lui avant cette année, on a tendance à les croire.