PlayStation 5 : la collection PS Plus va disparaître, 20 jeux redeviendront payants

La sélection de titres PlayStation 4, proposés depuis deux ans aux heureux propriétaires d’une PlayStation 5 afin de faire gonfler le catalogue de jeux disponibles au lancement de la next-gen, va disparaître.

Les jeux de la collection PlayStation Plus seront en effet payants, à partir du 9 mai prochain. Comme le confirme Sony dans un email envoyés aux abonnés, “la collection PlayStation Plus ne sera plus disponible dans le cadre des avantages PlayStation Plus”, mais il sera possible “d’ajouter les titres de la Collection PlayStation Plus à votre Bibliothèque de jeux avant le 9 mai pour y jouer à tout moment si vous possédez un abonnement actif à PlayStation Plus.”