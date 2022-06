PlayStation 5 : il est possible de créer des TikTok depuis la console

Chaque “Bits” peut durer entre trois secondes et une minute, et peut être agrémenté de styles visuels différents, et d’une bande-son spécifique. “On retrouve Taco Tuesday, Sitcom Ending (Générique de sitcom, affichant “Directed by insérez votre nom”), Get Well Soon (Bon rétablissement) et, bien évidemment, Oh No Laugh (Il vaut mieux en rire)”, précise Sony.

Enfin, il sera également possible de dessiner sur vos contenus grâce au pavé tactile de la manette DualSense. L’application est gratuite et disponible dès à présent sur le PlayStation Store.