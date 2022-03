PlayStation 5 : comment suivre le State of Play de ce soir ?

Sony organise un State of Play ce mercredi 9 mars à 23 h. L’occasion de découvrir les prochains titres prévus sur PlayStation 5, après de grosses sorties comme Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7.

Pas de PSVR 2 au programme

Sony est clair sur le sujet : “Nous ne ferons aucune annonce concernant le casque ou les titres PlayStation VR2 durant cette présentation.” Mais qu’à cela ne tienne, le State of Play, d’une durée de 20 minutes, devrait proposer du contenu intéressant.

“Nous mettrons en lumière les prochains titres de quelques-uns de vos éditeurs japonais favoris, mais ce n’est pas tout ! Nous partagerons également quelques annonces de développeurs du monde entier”, peut-on lire sur le blog de PlayStation.

On croise les doigts pour des informations sur God of War Ragnarök, même si on n’y croit pas trop.

Pour suivre l’événement en direct, direction Twitch, ou YouTube, dès 23h, heure belge, ce soir.