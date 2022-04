Playoffs de NBA : Les Memphis Grizzlies écartent les Minnesota Timberwolves

Les Memphis Grizzlies ont une nouvelle fois profité d’un trou d’air des Minnesota Timberwolves, en tête de 10 points à l’amorce du dernier quart-temps, pour s’imposer vendredi 114-106 et remporter 4-2 leur série du premier tour des playoffs NBA.

"On l’a fait. Ça n’a pas été beau, mais on s’est battu tout le temps, on a rendu les coups et on l’a emporté. On a décroché les quatre victoires, mais il va falloir qu’on soit meilleurs au prochain tour", a commenté le meneur Ja Morant (8 rbds, 11 passes et 17 pts… à 4/14 au tir) après la rencontre.

Dès dimanche, ses Grizzlies seront opposés en demi-finale de conférence Ouest aux redoutables Golden State Warriors de Stephen Curry et Klay Thompson, tombeurs de Denver au premier tour.

En tête 84-74 au début de la dernière période, les Wolves d’Anthony Edwards (30 pts) et Karl-Anthony Towns (18 pts, 10 rbds) ont alors encaissé dans leur salle un terrible 40-22 les privant de match N.7. C’est la troisième fois dans cette série que les joueurs du Minnesota n’ont pas réussi à l’emporter malgré une avance d’au moins 10 points dans le dernier quart.