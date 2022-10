Наполеон розповідає Playmobil | Napoléon raconté par des Playmobils

le Ligny 1815 Museum est un lieu à part. Cette ferme du 17ème siècle a servi d'infirmerie lors de la bataille de Ligny, deux jours avant la célèbre Bataille de Waterloo. A Ligny, 150 000 soldats s'affrontent, des heures durant.

Du 15 octobre au 6 novembre, le musée propose une grande fresque historique et ludique grâce à l’univers des Playmobil. Ces petits personnages connus dans le monde entier recréent la bataille de Ligny, mais aussi le sacre de l’empereur et la vie civile et rurale de l’époque. Une belle occasion pour petits et grands d’en apprendre plus sur l’histoire du XIX e siècle.

Le musée expose sur 200 m2 des uniformes complets, des pièces d’armement et d’artillerie, du gros matériel, des objets de la vie quotidienne militaire et civile de l'époque de Napoléon.