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Ukraine - Україна

Наполеон розповідає Playmobil | Napoléon raconté par des Playmobils

il y a 39 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand, Maïna Boutmin

Вас цікавить історія Наполеона? Чи хотіли б ви дізнатися більше, але, якщо можливо, у веселій формі? У музеї Ligny 1815 у провінції Намюр Playmobils служать вашими путівниками та розповідають вам чудову історію по-новому.

Музей Ligny 1815 є особливим місцем. Ця ферма XVII століття служила лазаретом під час битви при Ліньї, за два дні до знаменитої битви при Ватерлоо. У Ліньї 150 000 солдатів сваряться годинами поспіль.

 

З 15 жовтня по 6 листопада музей пропонує велику історичну та веселу фреску завдяки світу Playmobil. Ці маленькі персонажі, відомі всьому світу, відтворюють битву при Ліньї, а також коронацію імператора та цивільне та сільське життя того часу. Чудова нагода для молодих і дорослих дізнатися більше про історію 19 століття.

 

У музеї представлено понад 200 м2 повного обмундирування, зброї та артилерії, важкої техніки, предметів повсякденного військового та цивільного побуту часів Наполеона.

 

Корисна інформація

Адреса: Rue Pont Piraux 23, 5140 Ligny (Sombreffe)

Ціни: 3 євро для дітей 6-12 років, 6 євро старше 12 років

L'histoire de Napoléon vous intéresse? Vous voudriez en savoir plus, mais si possible, de façon ludique? Au Ligny 1815 Museum, les Playmobil vous servent de guides et vous racontent l'Histoire de façon inédite.  

Du 15 octobre au 6 novembre, le musée propose pour la seconde fois une grande fresque historique et ludique grâce à l’univers des Playmobil.
le Ligny 1815 Museum est un lieu à part. Cette ferme du 17ème siècle a servi d'infirmerie lors de la bataille de Ligny, deux jours avant la célèbre Bataille de Waterloo. A Ligny, 150 000 soldats s'affrontent, des heures durant.
 
Du 15 octobre au 6 novembre, le musée propose une grande fresque historique et ludique grâce à l’univers des Playmobil. Ces petits personnages connus dans le monde entier recréent la bataille de Ligny, mais aussi le sacre de l’empereur et la vie civile et rurale de l’époque. Une belle occasion pour petits et grands d’en apprendre plus sur l’histoire du XIXe siècle.
 
Le musée expose sur 200 m2 des uniformes complets, des pièces d’armement et d’artillerie, du gros matériel, des objets de la vie quotidienne militaire et civile de l'époque de Napoléon. 
 

Informations pratiques

Du 15 octobre au 6 novembre 2022

Ligny 1815 Museum
Rue Pont Piraux 23, 5140 Ligny (Sombreffe)

Tarifs: gratuit pour les moins de 3 ans, 3 euros de 6 à 12 ans, 6 euros au-delà.

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