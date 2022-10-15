Наполеон розповідає Playmobil | Napoléon raconté par des Playmobils

Вас цікавить історія Наполеона? Чи хотіли б ви дізнатися більше, але, якщо можливо, у веселій формі? У музеї Ligny 1815 у провінції Намюр Playmobils служать вашими путівниками та розповідають вам чудову історію по-новому.

Музей Ligny 1815 є особливим місцем. Ця ферма XVII століття служила лазаретом під час битви при Ліньї, за два дні до знаменитої битви при Ватерлоо. У Ліньї 150 000 солдатів сваряться годинами поспіль.

З 15 жовтня по 6 листопада музей пропонує велику історичну та веселу фреску завдяки світу Playmobil. Ці маленькі персонажі, відомі всьому світу, відтворюють битву при Ліньї, а також коронацію імператора та цивільне та сільське життя того часу. Чудова нагода для молодих і дорослих дізнатися більше про історію 19 століття.

У музеї представлено понад 200 м2 повного обмундирування, зброї та артилерії, важкої техніки, предметів повсякденного військового та цивільного побуту часів Наполеона.

Корисна інформація

Адреса: Rue Pont Piraux 23, 5140 Ligny (Sombreffe)

Ціни: 3 євро для дітей 6-12 років, 6 євро старше 12 років