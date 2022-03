PLAYLIST : les meilleures chansons originales récompensées par un Oscar

"Over the rainbow", "White Christmas", "Fame", "The windmills of your mind", "City of stars"... Replongez vous dans les mythiques bandes originales qui ont été récompensées par un Oscar!

Cette nuit, la jeune chanteuse Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell ont ajoutés leur titre "No time to die" à la liste des meilleures chansons originales ayant reçu un prix lors de la cérémonie des Oscars. Une récompense qui est décernée depuis 1935.

Billie Eilish et son frère ont d'ailleurs été invités à interpréter leur titre en direct durant la cérémonie, tout comme la chanteuse Beyoncé qui a chanté "Be Alive" écrite pour "La Méthode Williams" en direct du cours de tennis sur lequel les soeurs Williams ont fait leurs premiers pas dans le monde du sport. Nous vous invitons à revoir ces deux belles prestations en fin d'article. Les BO de James Bond semblent avoir du succès, pour rappel en 2016, c'est Jimmy Napes et Sam Smith qui recevaient l'Oscar pour le titre "Writing's on the wall", meilleure musique originale du film "007 Spectre".

Quand on regarde dans la playlist composée par The Academy sur Spotify et qui reprend 36 titres oscarisés, on se rend compte que de nombreuses bandes originales oscarisées sont devenues de vrais classiques de la musique populaire: "My heart will go on", "Sreets of Philadelphia", "Fame", "Evergreen"... Nous vous invitons à vous replonger dans tous ces bandes originales en ce lundi ensoleillé. Elles sont à (re)découvrir dans la playlist Spotify ci-dessus! Bonne écoute.