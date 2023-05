Play-offs NBA : menés 3-0 par les Nuggets, LeBron James et les Lakers y croient encore

Les Nuggets, tractés par Jamal Murray, auteur de 30 de ses 37 points en première période, ont encore battu les Lakers (119-108) pour s’échapper désormais trois victoires à zéro dans leur finale de conférence Ouest, samedi en play-offs de la NBA. Malgré ce revers, LeBron James croit toujours aux chances de qualification des siens.

Dans l’histoire de la Ligue américaine, aucune formation menée 3 à 0 en play-offs n’a su renverser une telle situation et remporter les quatre matches suivants pour s’adjuger la série. C’est l’immense défi qui attend Los Angeles face à Denver, à qui il ne manque donc qu’une victoire pour accéder à sa toute première finale du championnat. "Nous devons gagner un match à la fois. Il faut se concentrer sur le match 4 qui arrive (lundi), c’est tout ce à quoi on peut penser" a appelé LBJ qui n’a pas démérité avec 23 points et 12 rebonds à son actif, sans parvenir néanmoins à peser sur une fin de match à l’avantage des Nuggets. "Nous avons eu des opportunités, mais nous n’en avons pas profité" a-t-il aussi regretté. Longtemps menés, les Lakers ont recollé au score et même mené momentanément au début du dernier quart-temps, mais ont finalement lâché prise, sans second souffle, dans les dernières minutes. King James veut s’inspirer de ses propres exploits passés pour guider Los Angeles, lui qui avait permis à Cleveland de réussir la performance, unique en play-offs, de battre Golden State 4 à 3, après avoir pourtant été mené 3 à 1 en 2016.

Écrire l’histoire, "c’est l’état d’esprit qui est le mien, c’est sûr" a déclaré l’ailier de 38 ans, en quête d’une cinquième bague de champion, qui serait la deuxième avec L.A. après le sacre de 2020.