Play-offs I, play-offs II, maintien : Faits et probabilités à quatre journées de la fin de la phase classique de la Pro League

Le moins que l'on puisse écrire, c'est que ce week-end, les positions sont restées figées dans la course au titre... et aux play-offs I et II : les cinq premiers ont gagné (l'Union, le Club de Bruges, l'Antwerp, Anderlecht et Gand), alors que les cinq suivants ont partagé l'enjeu (Malines, Charleroi, Genk, le Cercle de Bruges et Saint-Trond).

Première conséquence : l'Union Saint-Gilloise (67), qui caracole en tête de la Pro League avec sept points d'avance sur le Club de Bruges (60), est assurée de disputer les play-offs I ! Les Bruxellois comptent en effet quinze points d'avance sur Gand, cinquième, alors qu'il n'en reste que douze à attribuer.

Les hommes de Felice Mazzu savent désormais que quoi qu'il arrive, il n'y a plus que dix matches qui les séparent d'un éventuel titre...

Derrière eux, le Club de Bruges est quasiment certain de participer également aux play-offs I, alors que trois clubs vont se disputer les deux dernières places : l'Antwerp (56), Anderlecht (55) et Gand (52), qui sont dans un mouchoir de poche avant le sprint final.

Les Mauves ont le calendrier le plus compliqué, puisqu'ils accueilleront l'Antwerp puis se déplaceront à Gand avant la trêve internationale. Ensuite, ils recevront Charleroi avant de conclure la phase classique en déplacement à Courtrai.