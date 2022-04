Play Misty Prod : l’amour de la transmission du jazz par deux passionnés

Play Misty Prod, magazine culturel sur le jazz sous toutes ses formes, vous convie à un voyage intérieur aux côtés de ceux qui le font (re)vivre, une traversée intime pour tout amateur de musiques nouvelles dont les rencontres aiguisent la curiosité.

Les réalisateurs ?

Mélomanes, musiciens et fins amateurs de cinéma, Vincent Dascotte et Bastien Paternotte, produisent et réalisent depuis quelques années des émissions en forme de création sonore, qui nous ressemblent et rassemblent notre intérêt commun : le jazz. "Notre envie naît dʼun amour partagé pour la création radiophonique qui laisse libre court à la rêverie toute personnelle de lʼauditeur".

Les productions

Play Misty For Me : Dans cette émission s’alternent interventions de l’invité, capsules sonores (répliques du film, chroniques, etc …) et musiques. L’émission se veut à la fois informative et divertissante. Le jazzman invité nous parle de lui, nous emmène dans son histoire, celle qu’il a choisi de nous livrer. L’interview est nourrie par le film et l’invité est convié comme les auditeurs à une découverte, celle du film ; l’invité est un auditeur à part entière, parlant de l’intérieur du monde du jazz.