Plateau des Fagnes: un plan de mobilité pour éviter le tourisme de masse et une nouvelle fermeture

Eviter un afflux de touristes dans les Fagnes ces prochaines semaines: c'est l'objectif des communes et zones de police du plateau fagnard.

Il y a 2 ans, il avait fallu fermer les Fagnes aux touristes venus en masse pendant les vacances de Noël, en pleine pandémie de Covid. Comme l'an dernier, un plan de mobilité a donc été élaboré pour éviter de devoir prendre à nouveau une telle mesure, car c'est une réserve naturelle fragile qui doit être préservée.

Les communes de Waimes et Malmedy ainsi que les forces de police ont donc pris les devants: "Le principal problème sur le plateau des Hautes Fagnes, c'est la capacité de stationnement qui est fortement limitée (3500 places) et que nous n'avons pas envie d'augmenter afin de préserver ce site exceptionnel", précise Damien Koller, de la direction des opérations à la zone de police Stavelot-Malmedy. "On va donc évidemment donner accès aux parkings existants, on va permettre aux automobilistes de se garer le long de certaines voiries régionales, mais nous interdirons le stationnement sauvage comme on a pu en constater il y a deux ans. On ne souhaite pas devoir à nouveau fermer les Fagnes mais c'est une mesure qui est disponible dans notre arsenal. Nous ne la prendrons qu'en cas de chaos, notamment si les services de secours ont des difficultés à intervenir ou à transiter sur le plateau des Hautes Fagnes en raison d'une présence massive de touristes". Si les Fagnes sont proches de la saturation, les infos seront par ailleurs relayées via des panneaux d'affichage sur les autoroutes.

Ce plan de mobilité sera activé dès que la police et les communes l'estimeront nécessaire. Cela dépendra surtout des prochaines chutes de neige, qui amènent souvent... une avalanche de touristes.