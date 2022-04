Plastiques à usage unique : pourquoi il faut en finir

Chaque seconde, dix tonnes de plastique sont produites dans le monde. Pourquoi est-ce un problème ?

Si on en produit tant, c’est parce que le plastique c’est super pratique. Ce n’est pas cher, résistant, léger et on peut en faire plein de choses MAIS il a un énorme défaut : il mettra plus de 400 ans à se dégrader dans la nature. C’est ça le principal problème du plastique. On en produit massivement seulement depuis les années 50, et en même pas 70 ans on en a accumulé plus de 9 milliards de tonnes dans les décharges et dans l’environnement.

Naturellement on en retrouve partout et notamment en mer, comme avec ce qu’on appelle le “continent de plastique”, une zone où les courants marins ont rassemblé des déchets sur une surface équivalente à trois fois la France. Même si toute la production de plastique s’arrête maintenant, le nombre de microplastiques dans les océans pourrait encore plus que doubler d’ici 2050 selon les estimations. Cette menace omniprésente et croissante pour la vie de l’océan ne peut être combattue que par une solution globale et systémique efficace.