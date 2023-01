Plastique et pirouettes : un ballet japonais valorise les déchets

En novembre dernier, le producteur du ballet, Taiju Takano, et le scénographe Naoya Sakata ont arpenté en pleine nuit le quartier de Harajuku, haut lieu de la mode à Tokyo, fouinant dans les poubelles pour y extraire les futurs accessoires de leur spectacle.

Ils ont fait équipe avec une entreprise de traitement de déchets, Shirai Eco Center, dont les bouteilles recyclées ont notamment été utilisées pour écrire un gigantesque message au-dessus de la scène.

M. Sakata dit avoir réalisé à cette occasion que la quantité de plastique jetée chaque jour était "choquante".

Le plastique à usage unique est un problème de taille au Japon, où les produits alimentaires, y compris les fruits, sont souvent emballés individuellement. Les Japonais produisent cependant moins de déchets plastiques que la moyenne des pays européens membres de l'OCDE, et trois fois moins que les Américains, selon cette organisation. L'archipel ramasse et recycle également plus de plastique que beaucoup d'autres pays, bien qu'il s'agisse souvent de "recyclage thermique" où les déchets sont incinérés pour produire de l'énergie.

Taiju Takano, 27 ans, explique que certains éléments du ballet "Plastic" résonnent avec les idées traditionnelles japonaises sur la durabilité, par exemple "le mot 'mottainai', (qui) décrit à quel point il est dommage de gaspiller". Autrefois, on pensait que l'esprit d'un objet maltraité et jeté "reviendrait nous hanter", dit-il.

Julian MacKay a lui apprécié "une certaine beauté quand les lumières traversent ces bouteilles, créant quelque chose qui semble presque céleste".

K-BALLET veut conserver costumes et accessoires pendant au moins une année dans l'espoir de pouvoir présenter de nouveau son spectacle, après quoi ils seront recyclés.

"Ces danseurs qui mettent en exergue la question des déchets plastiques m'ont fait réaliser que ce problème était aussi le mien", a confié à l'AFP après une représentation Ayumi Kisaki, une actrice de 30 ans.