Plastique biodégradable : ne pas s'emballer trop vite.

"Les gens ont tendance à croire qu'ils contribuent à la protection de la planète en achetant des produits en plastique biodégradable mais ce n'est pas du tout le cas", alerte Gaëlle Haut, coordinatrice européenne de la Fondation Surfrider, une association environnementale.

D'un côté, les plastiques classiques, produits par l'industrie pétrochimique à base de sources fossiles, peuvent persister dans la nature pendant des centaines d'années. A l'inverse, les plastiques biodégradables, conçus à partir de polymères spécifiques issus de sources végétales, animales ou de pétrole, peuvent se décomposer rapidement sous l'action de micro-organismes.

Mais à condition de les éliminer via un compostage industriel ou domestique adapté, explique Mme Haut.

Certains experts redoutent que ces conditions échappent aux consommateurs et que ces derniers soient conduits à se débarrasser de ces plastiques directement dans la nature. "Les gens pourraient se dire : 'j'ai oublié mon sac en plastique biodégradable dans la forêt après un pique-nique mais ce n'est pas grave car il sera biodégradé dans la nature'" selon Moira Tourneur, responsable du plaidoyer à Zero Waste France.

Or les plastiques biodégradables qui finissent leur course dans les milieux naturels se décomposent en microparticules, à des horizons temporels différents selon les écosystèmes. Ces "microplastiques" infiltrent les sols, les rivières et les océans, posant un risque sanitaire pour les animaux qui les ingèrent. Ils peuvent même se frayer un passage jusqu'à l'intérieur du corps humain via notre alimentation. Pour éviter la décomposition néfaste du plastique biodégradable dans la nature ou dans des décharges non adaptées, des observateurs préconisent le développement de nouveaux centres de compostage et de collecte.