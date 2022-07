Plastic Bertrand : "Après 45 ans de carrière, je travaille comme si j’avais 20 ans !"

Samedi soir, Plastic Bertrand foulait à nouveau la scène des Francofolies de Spa avec un tout nouveau spectacle et l’énergie de ces 20 ans.

Il y a deux ans, Plastic Bertrand sortait un nouvel album L’expérience humaine. Un album qu’il voulait défendre sur scène avec un show exceptionnel mais malheureusement, la covid est passée par là. Il revient donc aujourd’hui pour vous présenter un set électro avec deux musiciens belges. Au programme, 5 titres de l’album, 5 nouveautés et 5 flash-back surprises.

Ce qui compte pour le chanteur belge, ce n’est pas l’avis des médias mais le public. Il veut pouvoir continuer à proposer des nouveautés à son public. Selon Plastic Bertrand, dans le métier de chanteur, soit tu fais ce qu’on te demande soit tu inventes des choses, tu prends des risques et tu es vivant. Il aime surprendre et avoir une discographie éclectique, qui traverse les styles.

Son titre Tout petit la planète sorti en 1978 en est le parfait exemple, il peut l’interpréter dans de nombreuses versions. La force de cette chanson, son thème, malgré ses 44 ans, elle est plus actuelle que jamais elle a su traverser les générations. Une pérennité que Plastic Bertrand a su marquer en sortant une nouvelle version ainsi qu’un clip en 2020. Après 45 ans de carrière je travaille comme si j’avais 20 ans et j’adore ça conclu l’artiste et visiblement, le public aussi adore ça.