Plaques de glace par endroit sur tout le pays ce matin : situation trafic en direct

Ce matin, il gèle au sol dans la plupart des régions et des plaques de glace pourront dès lors se former et donner lieu à des routes dangereusement glissantes.

Les épandages ont bien eu lieu durant toute la nuit par toute l'équipe du SPW afin de sécuriser un maximum l'automobiliste.

L'IRM lance un avertissement orange jusqu'à 12h ce matin.

9h00 :

E25 fermée

Vers 6h ce matin, un camion a percuté la berme centrale de l'E25 entre l'aire des Nuttons et la Baraque-Fraiture vers Liège. Selon nos informations, le camion est "pendu en berme centrale et un poteau d'éclairage est tombé au sol". La chaussée est fermée vers Liège. La Police Fédérale a mis une déviation en place via la sortie Houffalize n°51 puis la N30. Le SPW conseille aux automobilistes qui se rendent du Luxembourg vers Liège de privilégier la N4 ou l'E411 puis l'E42.

Le passage se fiat uniquement via la voie d'arrêt d'urgence vers Bastogne.

Province de Luxembourg

Les files sont importantes sur l'E411 vers Luxembourg. On perd plus ou moins 1 heure sur 17 km.

Un accident s'est produit sur la nationale 4 Namur - Arlon au km 152 à hauteur de Hollange. La bande de droite est neutralisée en direction de Arlon.

Bruxelles

On perd plus ou moins 40-50 minutes sur l'E411 depuis Wavre vers Bruxelles.

Le Tunnel Reyers est fermé vers le centre suite à un incident. Cela provoque davantage de files dans le secteur et principalement sur l'E40 où le trafic est ralenti depuis Heverlée ( + 50 min).

Temps de parcours du ring de Bruxelles:

Haut-Ittre - Grand-Bigard : + 20 min

Haut-Ittre - Léonard : + 20 min

Léonard - Zaventem : + 30 min

Grand-Bigard - Zaventem : + 30 min